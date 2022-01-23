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Aladağ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Aladağ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel

Aladağ Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıyor.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Aladağ Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıyor.

Aladağ Belediyesi ekipleri, ilçede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aladağ Belediyesi olarak gece gündüz demeden ilçe merkezinde dahi 1 metreyi bulan karla mücadeleye devam ediyor. Yolda kalan araçlara kurtarma operasyonlarıyla Adana kara yolunu sürekli açık tutmaya çalışıyorlar."

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri

Mustafa Akgedik, Aladağ, kar, Güncel, Haber

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