Aladağ'da İŞKUR'dan "İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu"
AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Adana'nın Aladağ ilçesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu" düzenlendi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu" düzenlendi.
Aladağ İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen kursa, 45 kişi katıldı.
İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Cumali Kaygalak, kursta okullarda uyulması gereken hijyen kuralları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri