Aladağ'da Çok Amaçlı Kültür Sanat ve Taziye Evi açıldı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Aladağ Mahallesinde büyük bir ihtiyaç olan Çok Amaçlı Kültür Sanat ve Taziye Evinin açılışını yaptı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Aladağ Mahallesinde büyük bir ihtiyaç olan Çok Amaçlı Kültür Sanat ve Taziye Evinin açılışını yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çok Amaçlı Kültür Sanat ve Taziye Evi, Aladağ Mahallesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mahalle sakinleri, açılışa yoğun ilgi gösterdi. Açılışa, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Toroslar belediyesi eski başkanı Hamit Tuna da katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Aladağ Mahallesi Muhtarı Ahmet Ertunç, imece usulüyle mahalleye kazandırılan binanın yapımında emeği geçen Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür etti.

"Bu bina, birlik ve beraberliğin en güzel timsali"

Başkan Yılmaz da Toroslar'ın tüm mahallelerinin en güzel hizmetlerle buluşmasının çabası içerisinde olduklarını söyledi. Yılmaz, "Aladağ Mahallemizi her ziyaret ettiğimizde yeni projeler planlıyor ve hedefliyoruz. Çok Amaçlı Kültür Sanat ve Taziye Evinin birkaç açıdan önemi var. Bu bina, Aladağ'da yaşayan hemşehrilerimizin geçmişine sahip çıkmasının ve mahallemizdeki birlik ve beraberliğin en güzel timsali. Belediyemiz ile vatandaşımızın birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle ortaya koyduğu bir eser. Daha birçok çalışma yapacağız inşallah. Burası hem taziye evi hem de kültür ve sanat etkinliklerinin yapılacağı bir alan olarak kullanılacak. Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarımız da bu binada yapılacak. Bir ve beraber oldukça aşamayacağımız, yenemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı ve zorluk yok. Emeği geçen herkese, muhtarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aladağ Mahallesine kazandırılan Çok Amaçlı Kültür Sanat ve Taziye Evinin açılışı yapıldı. Başkan Yılmaz, protokol üyeleri ile birlikte tesisi gezerek hemşehrileriyle sohbet etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı