Aladağ beyaza büründü
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Aladağ beyaza büründü

11.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:08
Aladağ beyaza büründü

Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ, yağan karın ardından beyaza büründü.

Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ, yağan karın ardından beyaza büründü.

Konya'nın Kış Sporları Merkezi olması için çalışma yürütülen Derbent ilçesindeki 2 bin 385 metre yüksekliğindeki Aladağ'a mevsimin ikinci karı düştü.

Bölgede yağmurla başlayan yağış, daha sonra kara dönüştü.

Derbent Belediyesi ise Aladağ'ın karla kapla fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Belediye Başkanı Hüseyin Ayten ise paylaşımında, "İlçemiz Aladağ kayak merkezi beyaza büründü." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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