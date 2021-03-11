Alaçatıspor, Sökespor ile karşılaştı
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Alaçatıspor, Sökespor ile karşılaştı

11.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:11
Alaçatıspor, Sökespor ile karşılaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) için hazırlık çalışmalarını sürdüren Alaçatıspor, ilk hazırlık maçını BAL takımlarından Sökespor ile yaptı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) için hazırlık çalışmalarını sürdüren Alaçatıspor, ilk hazırlık maçını BAL takımlarından Sökespor ile yaptı. Alaçatıspor Teknik Direktörü Ahmet Saray, oyuncuların fiziksel durumundan ve taktiksel anlamında istediklerini sahaya yansıtmalarından memnun olduğunu açıkladı.

17 Nisan tarihinde başlayacak olan BAL için hazırlık çalışmalarına devam eden Alaçatıspor, ilk hazırlık maçında Sökespor ile karşılaştı. Söke Şehir Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında, ilk golü bulan taraf Alaçatıspor oldu. Alaçatıspor'un golünü, 18. dakikada Kadir Canbaz attı. Maçın ilk yarısı Alaçatıspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya hareketli başlayan Sökespor, aradığı golü 57. dakikada Rıza Bulut ile buldu. Maç iki takımında karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

"Verimli bir hazırlık maçı oldu"

Hazırlık maçının ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Ahmet Saray, bir yıldır maç oynamamış bir oyuncu topluluğunun ilk hazırlık maçını 4-5 hazırlık maçı yapmış bir takımla oynadığına dikkat çekti. Saray, "Fiziksel olarak geldiğimiz noktayı görmek adına önemli bir müsabakaydı. Süre anlamında, oyuncularımızın tamamının oynama şansı yoktu. Dolayısıyla iki devrede, iki ayrı 11'le oynamayı tercih ettik. İstediğimiz oyun anlayışını başarıyla uygulamaya çalıştılar. Bizim için verimli bir hazırlık maçı oldu. Dördüncü haftada, oyuncularımızın fiziksel olarak geldikleri nokta, bizim düşündüğümüzden daha iyi görüntü verdi. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Cumartesi günü de Aliağaspor ile hazırlık maçı yapma planımız var. O maçta da tabloyu daha net göreceğiz. İlk hazırlık maçında, oyuncularımızın fiziksel durumu ve bizim istediklerimizin ne kadar sahaya yansıtılacağı anlamında önemliydi. Çoğunluğu transferlerden oluşan bir takım için verimli bir maç olduğunu düşünüyoruz. İstediğimizi aldık. İlerisi ile ilgili daha ümitliyiz" diye konuştu. - İZMİR

Alaçatıspor, Sökespor ile karşılaştı
Alaçatıspor, Sökespor ile karşılaştı
Alaçatıspor, Sökespor ile karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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