Alaçatıspor, Çeşme Basketbol'a moral verdi
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Alaçatıspor, Çeşme Basketbol'a moral verdi

Alaçatıspor, Çeşme Basketbol'a moral verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Varhan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki play-off maçlarında yarı final mücadelesi veren Çeşme Basketbol'u kahvaltıda ağırladı.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Varhan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki play-off maçlarında yarı final mücadelesi veren Çeşme Basketbol'u kahvaltıda ağırladı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Alaçatıspor, Türkiye Kadınlar Baketbol Ligindeki play-off maçlarında mücadele eden Çeşme Basketbol takımına moral kahvaltısı verdi. Başkan Soner Varhan, kahvaltıda ağırladığı Çeşme Basketbol Koçu Kemal Karakurt, Genel Menajer Arın Soğancıoğlu ve basketbolculara, 12 Mayıs Çarşamba günü Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile yapacağı yarı final mücadelesinde başarılar diledi.

Çeşme Basketbol takımının Koçu Kemal Karakurt da, Soner Varhan'ın verdiği moral kahvaltısından dolayı memnuniyetini ifade ederek, basketbol oyuncularının imzaladığı formayı Varhan'a hediye etti.

Çeşme Basketbol, play-off çeyrek finalde Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 85-70 skoruyla farklı kazanan Çeşme Basketbol, Çeşme'deki ikinci maçında 62-67 yenilerek yarı final şansını 12 Mayıs Çarşamba günü yapacağı deplasman maçına bıraktı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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