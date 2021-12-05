Alaçatıspor berabere kalırken, kulüp başkanı destek vermeyenlere sitem etti

İZMİR (İHA) - Alaçatıspor, konuk ettiği Kemalpaşaspor ile golsüz berabere kaldı. Alaçatıspor, 11 puanla lig sıralamasındaki ikinciliğini korudu. Maçın ardından bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Soner Varhan, "Bize destek olanlara teşekkür ederken, desteğini esirgeyenlere ve desteğe engel olanlara sitemim var" dedi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden ve yarımadanın BAL'daki tek temsilcisi olan Alaçatıspor, ligin 6'ncı haftasında konuk ettiği Kemalpaşaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kemalpaşaspor karşısında istediği futbolu sergileyemeyen Alaçatıspor, maçın son dakikalarında bulduğu penaltı pozisyonunun hakem tarafından penaltı olarak değerlendirilmemesi ve bulduğu bir pozisyonda da topun kale direğinden dönmesi üzerine aradığı golü bulamadı. Kemalpaşaspor da maçın son dakikalarında bulduğu bir pozisyonu gole çeviremeyince her iki takım da golsüz beraberlikle 1'er puana razı oldular.

Alaçatıspor 11 puanla lig sıralamasında ikinciliğini korurken, Kemalpaşaspor ise puanını 2'ye çıkararak, lig sıralamasında sonuncu sırada yer almaya devam etti.

"Her şeye rağmen 3. Lig hayalimiz devam ediyor"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Varhan, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ligin alt sırasındaki takımla oynuyorsunuz. Dolayısıyla rehavete kapılıyorsunuz. Ama bizim hakeme sitemimiz var. Maçın son dakikalarında yüzde yüz olan penaltımızı vermedi. Aleyhimize çok düdük çaldı. Her şeye rağmen Alaçatıspor'un 3. Lig hayali devam ediyor" diye konuştu.

"Sitemim var, yeterli desteği görmüyoruz"

Kulüp Başkanı Varhan, istedikleri desteği görememekten yakınırken, "Desteği görmek ve hissetmek istiyoruz. BAL, çok yorucu bir lig. Maddi, manevi, her anlamda yorucu. Şu anda lig sıralamasında ikinci sıradayız ve kendimizi başarılı sayıyoruz. BAL'da, İzmir'den 12 ekip var. Yarımadadan tek ekip biziz. Biz isteriz ki, tüm Alaçatı camiası bize destek versin. Biz, desteklerle ayakta durabiliyoruz. Gelir kazandığımız bir şeyimiz yok. Dolayısıyla bu konuda sitem etmeye devam edeceğim. Bu arada bize destek olanlara teşekkür ederken, bize desteğini esirgeyenlere ve desteğe engel olanlara da sitemimi tekrar ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

"Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da yaptığı değerlendirmede, "Futbolun altın kuralı; kazanmak için gol atman gerekir. Bugün, gol atma şansını çok yakaladık. Ama maalesef gol atma başarısı gösteremedik. O yüzden maç 0-0 bitti. Maçın son dakikalarında, pozisyona da yakın olduğum için söylüyorum, pozisyon penaltıydı. Hakem vermedi. Hakemin maça etki eden kararlarından bir tanesiydi. Rakibin maçı yavaşlatmasına da hakem çok iştirak etti. Bu durum bizim oyunumuzu biraz yavaşlattı. Ama ne olursa olsun, Alaçatıspor, bugün çok pozisyon bulmuş ve iyi futbol oynamıştır. Fakat maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. Maalesef biz bugün gol atamadık" diye konuştu. - İZMİR