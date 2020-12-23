Alaçatıspor BAL katılım belgesini teslim etti
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Alaçatıspor BAL katılım belgesini teslim etti

23.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:12
Alaçatıspor BAL katılım belgesini teslim etti

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek, Alaçatıspor forması hediye etti.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek, Alaçatıspor forması hediye etti. Varhan, Alaçatıspor'un Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) katılım belgelerini de teslim etti.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Özen ve Sportif Direktör Yusuf Sarı ile birlikte İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Varhan, İl Müdürü Eskici'ye Alaçatıspor forması hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 11. sezonu düzenlenecek Bölgesel Amatör Lig'e katılım hakkı elde eden takımların 31 Aralık 2020 tarihine kadar katılım belgelerini teslim etme kararı gereğince, BAL'a katılım hakkı elde eden Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü de katılım belgelerini teslim etmiş oldu.

Başkan Varhan, nezaket ziyareti ve katılım belgeleri tesliminin ardından yaptığı açıklamada, Alaçatıspor olarak BAL maçları ile ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Bölgesel Amatör Lig statüsünün gerektirdiği şartları tamamladık. Pandemi şartlarına göre ilgili kurum ve kuruluşların vereceği kararı beklemeye başladık. Verilecek kararın ardından hazırlık çalışmalarını hızla tamamlayıp, lig maçlarına hazır hale geleceğiz. Maçların başlamasını heyecanla bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Alaçatıspor BAL katılım belgesini teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:13:08. #1.15#
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