Alaçatı tatilcileri, salgın döneminde butik otelleri tercih ediyor İZMİR'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlere ara verilen butik otellerde, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla hizmet yeniden başladı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlere ara verilen butik otellerde, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla hizmet yeniden başladı. Birçok kişi, bu yaz tatil yapmak için butik otelleri tercih ettiğini söyledi.

Çeşme'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan butik oteller, normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'da tekrar açıldı. Alaçatı'da bulunan butik otellerde koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığı görüldü. Otele gelen müşterilerin resepsiyonda önce ateş ölçümleri yapılırken, kayıt sırasında 'HES' kodu da soruluyor. Sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarıcı etiketler bulunurken, maskesi olmayanlara ise maske veriliyor. Ayrıca otelin belli başlı noktalarında dezenfektanlar bulunuyor.

HALK PLAJINDA 'SOSYAL MESAFE' ÖNLEMİ

Ilıca halk plajında ise belediye ekiplerinin, sosyal mesafe kuralına uyulması için önlemler aldığı görüldü. Yaklaşık 1,5 metre aralıklarla ipler ile belirlenmiş alanlar oluşturulması dikkat çekti. Denize girmek için gelenler de alınan önlemlerden memnun olduklarını dile getirdi. Hafta içi olmasına rağmen plajın dolu olduğu gözlendi.

Kaynak: DHA