Alaçatı Sörf Şenliği Başladı

Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Alaçatı sörf şenliği, yerli ve yabancı sörf tutkunlarını ağırlıyor.

Alaçatı Sörf Şenliği Başladı

Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Alaçatı sörf şenliği, yerli ve yabancı sörf tutkunlarını ağırlıyor.

Kaynak: Dunya.com