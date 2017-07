Alaçatı Sörf Şenliği Başladı

RÜZGAR sörfü konusunda ünü ülke sınırlarını aşan İzmir'in Çeşme ilçesindeki gözde tatil merkezi Alaçatı'da düzenlenen sörf şenliği başladı. Dünyaca ünlü sörfçüler Bora Kozanoğlu ve Çağla Kubat'ın da katıldığı yarışlar, sert rüzgara rağmen çekişmeli görüntülere sahne oldu.



Kumu, denizi ve rüzgarıyla dünyaca ünlü Alaçatı, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Sörf yarışması, konserler, deniz şovları ve sürpriz aktivitelerin düzenlendiği Sörf Şenliği 9 Temmuz'da sona erecek. Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Sörf Şenliği, yerli ve yabancı sörf tutkunlarını ağırladı. The S Ascend Hotel'in ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğin ilk gününde heyecanla beklenen sörf yarışları Active Sörf Okulu'nda yapıldı.



Bora Kozanoğlu, Çağla Kubat, Kubat'ın eşi Jimmy Diaz, Erkan Morgan, Fulya Ünlü gibi dünyaca ünlü sporcularımızın katıldığı yarışmalar, sert esen rüzgara rağmen çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu.



Sakatlığı nedeniyle bir süre sörf sporundan uzakta kalan Kozanoğlu, "Bugün bir aydan beri ilk defa yarışıyorum. Ayağımdaki sakatlıktan ötürü yarışmalarda bir iddiam yok ama destek vermek için katılmak istedim" dedi. Kozanoğlu, Türkiye ve yurt dışındaki yarışlara hazırlandığını söyledi. Alaçatı'da bir sörf okulu bulunan Kozanoğlu, her yaşta insanın sörf için Alaçatı'ya geldiğini belirtti. Çağla Kubat ise sörf ile ilgili her etkinliğe katılarak destek vermeye çalıştığını söyledi. Koordinatörlüğünü Tayfun Özel'in yürüttüğü Deniz Yıldızı'nın organize ettiği yarışlar yarın son bulacak.



