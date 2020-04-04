Alaçatı pazarında kurallara uyuldu Korona virüs önlemlerinin sıkılaştırılıp pazaryerleri için yeni önlemler alınırken, Alaçatı pazarına gelen vatandaşlar da, pazaryeri esnafı da kurallara uydu.

Korona virüs önlemlerinin sıkılaştırılıp pazaryerleri için yeni önlemler alınırken, Alaçatı pazarına gelen vatandaşlar da, pazaryeri esnafı da kurallara uydu.

Korona virüs tehdidinin önlenebilmesi için her gün yeni önlem paketleri açıklanırken, pazaryerlerinin giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması, pazaryeri esnafının ve alışveriş için gelen vatandaşların maske takması zorunluluğu, pazar tezgahlarının arasında 3 metre mesafe olması ve pazaryerine az sayıda vatandaşın sokulması gibi kurallar da bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Zabıta, ateş ölçüp, ellere dezenfektan döktü

Yeni kurallar gereğince Çeşme Belediyesi de, Alaçatı pazarının üç girişini kontrol altına aldı. Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, demir parmaklıklı paravanlarla, pazar yerinin girişlerini kontrol altına alırken, pazara gelen vatandaşların maske takıp takmadığını da kontrol etti. Pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçen zabıta ekipleri, ellerine de dezenfektan döktü. Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, pazar yerini sık sık ilaçladı.

Pazar esnafı da maske takıp eldiven giydi

Pazaryerinde sadece gıda maddeleri satan esnafın tezgah açmasına izin verilirken, tezgahlar arasındaki mesafenin de 3 metreden az olmamasına dikkat edildi. Pazar esnafı, maske takıp, eldiven giyerken, pazar yeri girişlerine ve tezgahlara "Hijyen nedeniyle sebze ve meyvelere dokunmak yasaktır" yazıları asıldı. Ayrıca pazar girişlerine, "Sağlığını korumak için alışverişten sonra lütfen hemen eve dön" uyarı yazısı asıldı.

Bekçiler güvenlik önlemi aldı

Çeşme Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan bekçiler de Alaçatı pazarında güvenlik önlemi alırken, pazarda az sayıda vatandaşın bulunması, vatandaşların uyarılara duyarlı olduğunu gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İHA