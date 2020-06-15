Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki

İZMİR'in Çeşme ilçesinin Kemalpaşa Caddesi'ne inşası süren park alanı, esnafın tepkisini çekti.

Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki
15.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:53

İZMİR'in Çeşme ilçesinin Kemalpaşa Caddesi'ne inşası süren park alanı, esnafın tepkisini çekti. Yapılacak park sonrası alana kuracakları masa sayısının yüzde 90 oranında azalacağını belirten esnaf, çalışmanın sezonun başlamasıyla yapılması yüzünden mağduriyetlerinin daha da arttığını söyleyip, belediyeye tepki gösterdi.

Çeşme Belediyesi'nin Kemalpaşa Caddesi'nde inşasına başladığı park alanı, restoran sahipleri tarafından eleştirildi. Geçen yıllarda işgaliye ödeyerek, her gece ortalama 1500 yerli- yabancı turiste hizmet veren 9 işletme sahibi, Kemalpaşa Caddesi'ne yapılan park alanının tamamlanmasıyla bölgeye koyacakları masa sayısının yüzde 90 azalacağını kaydetti. Esnaf, park düzenlemesi nedeniyle artık günde 50 kişiden fazla kimseye hizmet veremediğini belirtti. 

Sezonun başlamasına rağmen bazı günleri siftahsız kapattıklarını dile getiren restoran işletmecisi Fatih Acar, "Bakın dükkanım kapalı mahvolmuş haldeyiz. Belediye Başkanı Ekrem Oran, 'Esnafın yanındayız' dedi. Konuştuk, bu meydanda bizlerin dekorları vardı. 9 mekan bir müzik ve eşit fiyat politikasıyla turistlere nitelikli eğlence ve lezzet sunuyorduk. 'Dekorları kaldırın dedi'. Yaptık. 'Lambalı dekor yapın' dedi. 40 bin lira cebimizden harcadık 'Tamam' dedik. Kadromuzu, personelimizi bu plan ve işgaliye ödemelerimizi hazırladık. 3 aylık pandemi günleri bitti, sezon açıldı, dozerler girdi. Mağduruz, bu bize neden yapıldı? Esnafa sahip çıkılsın" dedi.

Yıllık kira bedellerinin 150 ile 200 bin lira arasında olduğunu da belirten Acar, "Biz başkanın sözüne güvendik ve ortada kaldık. Bu kiraları nasıl çıkaracağız? Kemalpaşa Caddesi esnafı kan ağlıyor. Bakın yollara; toz, toprak, inşaat. Bu sokağa turist girer mi? Bu mu Çeşme turizmine çıta atlatacak zihniyet?" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Haber
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Halife Hafter Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Sezen Aksu Şeyma Subaşı Oğulcan Engin
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:15:24. #1.15#
title