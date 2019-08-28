Alaçatı'da makilik alanda yangın

28.08.2019 18:25

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde Alaçatı Port mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 8 arazöz ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi.

Kaynak: AA