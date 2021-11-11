Alaçatı'da hedef dört mevsim turizm

Yeni yönetim hedefini 'dört mevsim turizm' olarak belirledi. Çelikok "Sahip olduğu değerler, kültürü, yaşam tarzıyla insanları kendisine çeken Alaçatı ruhunu korumaya kararlıyız. Yapacağımız etkinlik ve projeler ışığında bu nadide yerleşimde sezonu uzatmayı, dört mevsim turizmi hedefliyoruz. Bu yolda elimizdeki tüm imkanları kullanacak, her taşın altına elimizi koyacağız" dedi.

Alaçatı için el ele

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, Alaçatı'daki yaşamı, değerini bilen herkese tattırmak için el ele verdiklerini söyledi. Öncelikli odak noktalarını 'eğitim' ve 'dış tanıtım' olarak belirlediklerini vurgulayan Çelikok "Öğrenciler butik otellerde de staj yapacak, eğitimsiz personelimiz kalmayacak. Lise ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde, personellerimize sezon öncesinde eğitimler aldıracağız, deneyim kazandıracak, nitelik arayacağız. Hem öğrenciler hem de otelciler için faydalı olacak, geleceğe yatırım yapmış olacağız" diye konuştu.

Yelpaze genişlemeli

Dış pazar yoğunluğunu da artırmayı amaçladıklarını söyleyen Çelikok "Alaçatı'da dış turizmde genellikle daha çok Avrupalı turistleri ağırlıyoruz. Artık misafir yelpazemizi genişletmek istiyoruz" diye konuştu. Çelikok, bu doğrultuda hedef ülkelerin belli olduğunu belirterek "Rus, Azerbaycan ve Çin pazarıyla ilgileniyoruz. İlk etapta bu ülkelerdeki seyahat severlerin yüzde 10'u Alaçatı'ya gelse bize yeter. Alaçatı, bir kez görenin zaten vazgeçilmez destinasyonları arasına girer" dedi.

Sürdürülebilir huzur

Alaçatı'nın eşsiz bir coğrafyası olduğunu hatırlatan Çelikok "Alaçatı sokakları fuar alanı, benzersiz yemekleri festivaldir. Masmavi denizlerle çevrili bu atmosferde sürdürülebilir huzur için elimizden geleni yapacağız. Bilinçli bir Alaçatı için çalışacağız. Bizim için en önemli sorumluluk budur, hep birlikte güzel işler başaracağımıza olan inancım tam" diye konuştu.

Saygılı eğlence

Dinlence ve eğlence anlayışının turizmin en önemli unsuru olduğunu ancak çok iyi bir dengede tutulması gerektiğine inandığını söyleyen Çelikok şöyle devam etti :

"Alaçatı ruhu, son dönemlerdeki eğlence tarzına uymuyor. Burada bir yaşam olduğunu, bir kültür yaşadığını unutmayalım. Alaçatı ruhu havasından, suyundan, tarihinden, yerel lezzetlerinden, sıcak ilişkilerinden gelir. Alaçatı sevgiyle yaşayan, birbirine saygı duyan insanların şehridir. Alaçatılı 'saygılı' eğlence sever, bir diğerini rahatsız eden eğlence anlayışı Alaçatı ruhuna aykırıdır"

Necat Çelikok başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Yardımcısı Kerem Ünsal, Genel Sekreter Yeşim Yılmazer, Sayman Kayhan Ölmezer, İletişim ve Dış İlişkilerden Sorumlu Fehmi Mert Gönül, Tanıtım ve Projelerden Sorumlu Hayriye Çiçek, Üye İlişkilerinden Sorumlu Türker Acaroğlu. Denetleme Kurulu ise Ahmet Acaroğlu, Ömer Akçam ve Celal Üstünbaş'dan oluştu.

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