Alaçatı'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 tutuklama
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Alaçatı'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 tutuklama

Alaçatı'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünde meydana gelen ve müşterilerden Baran Parlak'ın hayatını kaybettiği, bir çalışanın da yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünde meydana gelen ve müşterilerden Baran Parlak'ın hayatını kaybettiği, bir çalışanın da yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

26 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde meydana gelen olayda, iddiaya göre gece kulübüne alınmayan bir grup taşkınlık çıkardı. Gece kulübü personeliyle yaşanan arbedenin ardından, grup bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde plakasız beyaz bir otomobil ile gece kulübünün önüne gelen şüpheliler, tabancayla rastgele 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Gece kulübüne müşteri olarak gelenlerden Baran Parlak (23) içeri kaçtığı sırada sağ arka kaburgasına mermi isabet ederken, mutfak çalışanı A.B. ise başına isabet eden mermi kovanı ile yaralandı.

Parlak'ı kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Parlak ve A.B., Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Parlak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. A.B.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

10 tutuklama

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

Alaçatı'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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