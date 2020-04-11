Alaçam yasağa uydu Samsun'un Alaçam ilçesinde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından gündüz saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından gündüz saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçe merkezinde sadece emniyet güçleri görev aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Alaçam'da cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu görülmüyor. Yılın her dönemi yoğun olan Bafra Caddesi, Lise Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Beşyol mevkisinde sessizlik hakim oldu. İlçe genelinde yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi. Fırınlardan ekmek alan ve eczanelere giden bazı vatandaşlar da alışverişlerinin ardından evlerine döndü. - SAMSUN

Kaynak: İHA