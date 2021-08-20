ALAÇAM GÜREŞLERİNİ 1 ALTIN 4 BRONZ MADALYA İLE TAMAMLADI
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ALAÇAM GÜREŞLERİNİ 1 ALTIN 4 BRONZ MADALYA İLE TAMAMLADI

ALAÇAM GÜREŞLERİNİ 1 ALTIN 4 BRONZ MADALYA İLE TAMAMLADI
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İLKADIM GÜREŞ TAKIMI ALAÇAM GÜREŞLERİNİ 1 ALTIN 4 BRONZ MADALYA İLE TAMAMLADIAlaçam Ziraat Odası Başkanlığı ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle Geyikkoşan Güreş Alanı'nda düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerine katılım sağlayan İlkadım Belediyesi Güreş takımı turnuvayı 1 altın 4 bronz madalya...

İLKADIM GÜREŞ TAKIMI ALAÇAM GÜREŞLERİNİ 1 ALTIN 4 BRONZ MADALYA İLE TAMAMLADI

Alaçam Ziraat Odası Başkanlığı ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle Geyikkoşan Güreş Alanı'nda düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerine katılım sağlayan İlkadım Belediyesi Güreş takımı turnuvayı 1 altın 4 bronz madalya ile kapattı.

Ata sporumuz olan güreş turnuvalarına her fırsatta katılım sağlayıp 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz de dahil 33'ü başpehlivan olmak üzere bin civarında pehlivanın er meydanın da ter döktüğü Alaçam yağlı güreşlerine katılım sağlayan İlkadım güreş takımı nefesleri kesti. Çeşitli kategorilerde ter döken İlkadım Belediyesi güreş takımı Minik 2'de Berke Atlı, Teşvik 1'de Selahattin Demircan, Tozkoparan'dan Yusuf Kılcan, Deste Büyük'de Regaip Kılcan üçüncülük turnuvayı tamamlayarak bronz madalya aldı. Altın madalya ise Küçük Orta Küçük kategorisinde güreşen Emirhan Saygı tarafından takıma kazandırıldı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalarda Başpehlivanlar, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinden ötürü güreş alanına Türk bayrağı ve "Geçmiş olsun" yazılı pankartla çıktı. Başpehlivan güreşlerinin finalinde Tanju Gemici'yi yenen Fatih Atlı, başpehlivan oldu.

"Spor çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyan unsurdur"

Ata sporumuz yağlı güreşlere sahip çıkarak tarihimize, kültürümüze ve spora aynı anda destek oluyoruz diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Medeniyet ve kültürümüzün maddi, manevi temellerine sahip çıkmak, ata sporumuzu yeni nesille tanıştırarak ayağa kaldırmak amacıyla İlimizde yağlı pehlivan güreşlerine sahip çıkıyor ve sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonrada bireysel ata sporlarımızı öne çıkaracak projelerimiz var. Spor özellikle çocuklarımızı sokaktan zararlı alışkanlıklardan koruyan önemli bir unsur. Bundan sonra etkinliklerimiz de yer vereceğiz. Belediye olarak Yağlı Güreşlere önem vermekle hem kültür ve tarihimize sahip çıkmış oluyoruz, hem de spor ve sporcunun gelişimine katkı sağlıyoruz. Hep birlikte bu mirasa sahip çıkmak bizlerin sorumluluğudur" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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ALAÇAM GÜREŞLERİNİ 1 ALTIN 4 BRONZ MADALYA İLE TAMAMLADI - Haberler
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