Alaçam Doğa Sporları Kulübü'nün kar mesaisi

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Samsun Alaçam Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yer yer kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu güzergah da 18 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Alaçam Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Samsun Doğa Severler Topluluğu'nun katılımı ile gerçekleşen yürüyüş Kapaklı mevkisinden başladı. 25 kişilik ekip ile 18 kilometre süren ve yer yer 40 santimi bulan karda Kapaklı - Ortaköy - Acısu - Kadıköy - Alaçam parkurunda rüzgar, fırtına, kar ile mücadele ederek Ortaköy'e ulaştılar. Ortaköy'den devam eden yürüyüş Acısu - Kadıköy - Alaçam parkurunda son buldu.

Alaçam Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüp yöneticisi Kadir Demir, "25 kişilik ekip ile birlikte 18 kilometre süren ve yer yer 40 santimi bulan karda Kapaklı - Ortaköy - Acısu - Kadıköy - Alaçam parkurumuzda kar ve soğuğun hakkını verdik desek yalan olmaz. Yol güzergahımız da yolda bazen yürümek bile zorlaştı. Yürüyüşümüz esnasında rüzgar, fırtına, kar ile mücadele ederek Ortaköy'e ulaştık, Ortaköy'den devam ile güzergahımız da orman içerisinde ve patika yollarda yürümek bizleri rahatlattı. Buradan Acısu'ya inerek patika yollarda tek sıra halinde kendimiz de ve ekibimizde hiçbir kopma olmadan zorlu yürüyüşümüzü Kadıköy ve Alaçam meydan parkurumuzu tamamladık. Bu soğuk kış gününde bizlere her zaman destek veren ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan Samsun Doğa Severler Topluluğu (SAMDOST) üyelerine teşekkür ederiz" dedi. - SAMSUN