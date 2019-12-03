Alaçam Devlet Hastanesinde yangın paniği

03.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:25

Samsun Alaçam İlçe Devlet Hastanesinde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yangın nedeniyle hastalar tahliye dildi.

Yangın, Yeni Cami Mahallesi Lise Caddesi'nde bulunan Devlet Hastanesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir şekilde hastanenin çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden hastane personeli hastanede yatan hastaları tahliye ederek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Alaçam Devlet Hastanesinde yatan 5 hasta ise Bafra Devlet Hastanesine gönderildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA