Alaçam Devlet Hastanesinde yangın paniği
Haberler » 3. Sayfa » Alaçam Devlet Hastanesinde yangın paniği - Haber

Alaçam Devlet Hastanesinde yangın paniği

Samsun Alaçam İlçe Devlet Hastanesinde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

03.12.2019 23:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:19
Alaçam Devlet Hastanesinde yangın paniği

İlçe Devlet Hastanesinde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yangın nedeniyle hastalar tahliye dildi.


Yangın, Mahallesi Lise Caddesi'nde bulunan Devlet Hastanesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir şekilde hastanenin çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden hastane personeli hastanede yatan hastaları tahliye ederek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Alaçam Devlet Hastanesinde yatan 5 hasta ise Bafra Devlet Hastanesine gönderildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler