Alaçam'dan çalınan motosiklet Bafra'da bulundu
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Alaçam'dan çalınan motosiklet Bafra'da bulundu

24.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:11
Alaçam'dan çalınan motosiklet Bafra'da bulundu

Samsun'un Alaçam ilçesinde park halindeyken çalınan motosiklet, Bafra'da terk edilmiş bir vaziyette bulundu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde park halindeyken çalınan motosiklet, Bafra'da terk edilmiş bir vaziyette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, akşam üzeri yürüyüş yapmak için motosikletiyle Fatih Mahallesi Geyikkoşan mevkisine giden M.Y., burada yürüyüş yolunda 55 ABF 740 plakalı motosikletini park edip yürüyüşe çıktı. 10 dakika sonra geldiğinde motosikletini yerinde bulamayan M.Y., polisi arayarak durumu bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda motosikleti çalan şahsın Alaçam-Bafra karayolunda bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yapıp motosiklete benzin aldıktan sonra Bafra istikametine gittiğini belirledi. Şüpheli, burada güvenlik kameralarına yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı motosiklet Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta terk edilmiş bir vaziyette bulundu.

Motosiklet hırsızlığı zanlısını yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. - SAMSUN

Alaçam'dan çalınan motosiklet Bafra'da bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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