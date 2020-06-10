Alaçam'da trafik kazası: 1 yaralı Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Geyikkoşan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan F.A.'nın(20) kullandığı 55 NA 412 plakalı otomobil ara sokaktan çıkan B.Ş.(19) idaresindeki 34 SD 0366 plakalı otomobille çarptıktan sonra ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü F.A., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Alaçam devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA