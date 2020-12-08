Alaçam'da soba zezehirlenmesi: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alaçam'da soba zezehirlenmesi: 2 ölü

08.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:01
Alaçam'da soba zezehirlenmesi: 2 ölü

Samsun'un Alaçam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Olay, Yenicami Mahallesi Karagüllü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Selçuk (62) ile eşi Bergüzar Selçuk'tan (60) haber alamayan komşuları eve giderek zili çaldı. Çiftin kapıyı açmaması üzerine emniyet ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yakınları ile birlikte eve gelen emniyet güçleri ve sağlık ekipleri tarafından kapı açılarak içeri girildi. Selçuk çiftinin yatak odalarında hareketsiz yattığını gördüler. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selçuk çiftinin, gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.

Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Alaçam'da maske ve sigara denetimi
Alaçam'da maske ve sigara denetimi
Son dakika haber! Konya'da soba faciası: 3 ölü
Son dakika haber! Konya'da soba faciası: 3 ölü
Ağrı'da elektrikli soba faciası...Baba ve 2 çocuğu yanarak hayatını kaybetti
Ağrı'da elektrikli soba faciası...Baba ve 2 çocuğu yanarak hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Pınar Altuğ Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Okan Buruk Samet Aybaba Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Silah Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alaçam'da soba zezehirlenmesi: 2 ölü - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 18:01:32. #1.14#
title