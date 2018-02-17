Alaçam'da Silahla Yaralamaya 2 Tutuklama
AFRİN HAREKATI'NDA 30. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Alaçam'da Silahla Yaralamaya 2 Tutuklama

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alaçam'da Silahla Yaralamaya 2 Tutuklama

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Dün gece Yeni Cami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan birahanede Satılmış Tuna'yı (48) silahlı yaralama olayında şüpheli Muhterem T.'ye silahı veren Yılmaz G. ve şüpheli şahsı olay yerinden kaçıran İsmail H.Ş. Alaçam İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahıslar İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildiler.

Silahlı yaralama olayının şüphelisi firari Muhterem T.'yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.