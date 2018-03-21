Alaçam'da Nevruz Kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde nevruz, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Alaçam'da nevruz dolayısıyla Umutu Mahallesi'nde kutlama programı düzenlendi.

Kutlama programında nevruz ateşi yakıldı ve halk oyunları oynandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, kutlamada yaptığı konuşmada, baharın habercisi nevruzun yıllardır kutlandığını söyledi.

Nevruzun bolluğun bereketin habercisi olduğunu ifade eden Kaymak, bu bayramın yıllarca terör örgütünce istismar edildiğini söyledi.

Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaouğlu, kaymakamlar, dair amirleri ve oda başkanları da katıldı.