Alaçam'da Muhtarlar Günü kutlandı
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Alaçam'da Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:23
Alaçam'da Muhtarlar Günü kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çelenk sunma programı Atatürk Anıtı'na Muhtarlar Derneği tarafından çelenk sunulması, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çelenk sunma programın ardından Kaymakamlık bahçesinde, İlçe Kaymakamı Fikret Zaman başkanlığında, Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katılımı ile istişare toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Fikret Zaman, "Vatandaşlarımızın oyları ile doğrudan seçilen muhtarlarımız, devlet ile vatandaşlarımız arasında bir köprü ve devletin de insanımıza en yakın hizmet birimidir. Aynı zamanda muhtarlarımız, halkın kendi içinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Tüm muhtarlarımız geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli görevleri başarı ile yürütmeye devam etmektedirler. Muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Ayrıca, tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de halen devam eden korona virüs salgını ile mücadelemizde, katkıları yadsınamayacak kadar değerli ve önemli olan bizlerin mesai arkadaşı olan tüm muhtarlarımıza gösterdikleri fedakarlık için teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Zaman'ın konuşmasının ardından ilgili/yetkili kurum amirleri ile mahalle muhtarlarının da iştirakiyle asayiş, güvenlik, eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinin sunumuna yönelik genel bir değerlendirme yapıldı. Maske takma, sosyal mesafe ve hijyene yönelik tedbirlerin uygulanmasını ve vatandaşların uyarılması konusunda bütün kurumların birlik-beraberlik içinde çalışmalarının çok önemli olduğu belirtilerek salgınının son bulması ve en yakın zamanda güzel günlerin geri dönmesi temenni edildi. Alaçam Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Yetmiş, "19 Ekim Muhtarlar Günü'nün kutlanmasında bizlere öncülük eden başta Kaymakamımız Fikret Zaman olmak üzere bütün daire amirlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Alaçam'da Muhtarlar Günü kutlandı
Alaçam'da Muhtarlar Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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