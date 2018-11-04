Alaçam'da köy ürünleri pazarı açıldı

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde 15 kırsal mahallenin ürünlerinin satılacağı Alaçam Köy Ürünleri Pazarı'nın açılışı yapıldı.

Samsun Sinop karayolunda 4 bin 500 metre kara alanda köy ürünlerinin satılacağı pazarın açılışına katılan Samsun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğden Karaaslan, "Biz sayın Cumhur Başkanımızdan öğrendik hizmet üretmeyi. Biz bugün biliyoruz ki o hizmetleri üretirken dünyanın en büyük hava limanı İstanbul'da açmakla bugün Alaçam'ın Gökceboğaz köyündeki çok güzel olacak yöresel ürünler pazarını açmak arasında hizmet bir yelpazedir" dedi.

Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar'ın açılış konuşmasının ardından konuşan Samsun Büyükşehir Beldiye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun'da turizm her gün artarak gelişiyor. Belediyelerin, milletvekillerimizin sadece AK Parti değil, diğer partilerinde destekleriyle, bütün sivil toplumun katkılarıyla ilimizi her alanda tanıtmak zorundayız.Hem tarihi coğrafi güzelliklerimizle, kültürel zenginliklerimizle beraber büyük bir turizm potansiyeline sahibiz .Bunu hayata geçirecek, güçlendirecek, geliştirecek olanda bizleriz.Samsun olarak hedefte tarımda katma değeri nasıl artırırız ekonomik anlamda, sanayideki gelişmelerin yanında üçüncü olarak da turizmin ekonomik anlamda nasıl bir katma değer katacağına inanıyorum.Bu anlamda çalışmalarımız devam etiğinde Samsun turizmde de hak ettiğini alacaktır"diye konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise,"İnsanlarımız organik ürünlere yöneliyorlar, bunu arıyorlar.Bir yere gittiklerinde o yörenin ürünlerini arıyorlar. Alaçam'ın tanınmasına büyük katkı yapacak.Hep şunu söylüyoruz Samsun ortak aklı oluşturduğu zaman çok daha güzel şeyler yapacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından Köy Ürünleri Pazarının açılışı yapıldı. Açılış sonrası köy ürünlerinin satıldığı pazarı gezen protokol üyelere Alaçam'ın meşhur yiyeceği keşkek ikram edildi.Açılışa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.