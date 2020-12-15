Alaçam'da kaçak içki ve uyuşturucuya geçit yok
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Alaçam'da kaçak içki ve uyuşturucuya geçit yok

15.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:55
Alaçam'da kaçak içki ve uyuşturucuya geçit yok

Samsun'un Alaçam ilçesinde çok sayıda kaçak içki, içki yapımında kullanılan aroma, kaçak sigara, tütün, makaron, sigara sarma aparatı, Hint keneviri, altın arama detektörü, çeyrek altın, kağıt para ve 1 adet içki dolumun da kullanılan şırınga ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde çok sayıda kaçak içki, içki yapımında kullanılan aroma, kaçak sigara, tütün, makaron, sigara sarma aparatı, Hint keneviri, altın arama detektörü, çeyrek altın, kağıt para ve 1 adet içki dolumun da kullanılan şırınga ele geçirildi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne F.T. isimli şahsın 'iş yerinde kaçak içki imal ettiği ve uyuşturucu kullandığı' yönünde gelen ihbarı değerlendiren ekipler şahsı takibe aldı. 1 aydır takibe alınan iş yerinin gece devriye gezen ekipler tarafından saat 03.00 sıralarında açık olduğu tespit edildi. İş yerine giren ekipler şahsı sigara doldururken yakaladı. Nöbetçi savcının izniyle iş yerinde yapılan aramada 2 adet 5 litrelik yarım dolu etil alkolden yapılmış votka, 1000 mm'lik 12 adet boş etil alkol şişesi, 4 adet olmak üzere 3 tanesi dolu 1 tanesi yarım 0.5 litrelik karışık kaçak içki, 1000 mm'lik 3 adet dolu etil alkol, 17 adet kaçak içki yapımında kullanılan aroma, 8 adet 4 tanesi dolu 4 tanesi yarı dolu kaçak içki, 12 adet 100' lük sarılmış kaçak sigara, bin adet sarılmış kaçak sigara, 10 kg kıyılmış tütün, 5 kg kıyılmamış tütün, 5 bin adet bir koli makaron, 11 adet manüel sigara sarma aparatı, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 19 top sigara koyma poşeti, 15 top dağınık sigara koymada kullanılan poşet, 3 gram Hint keneviri, 100 gram beyaz renkli kristal şeklinde tatsız olan madde, 2 adet altın arama detektörü, 28 adet çeyrek altın, 1 adet ata lira, toplamda 8 bin 600 TL kağıt para ve kaçak içki dolumun da kullanılan 1 adet şırınga isimli suç aletleri ele geçirildi.

Şüpheli, 5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu-TCK 191 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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