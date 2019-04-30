Alaçam'da Japonya'nın Desteğiyle Eğitim Merkezi Açıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, "Alaçamlı kadınlar için mesleki eğitim merkezi projesi" kapsamında yapılan eğitim merkezinin açılışı yapıldı.

Japonya'nın hibe desteğiyle hayata geçirilen proje ile kırsal bölgelerden kent merkezine göç eden kadınların eğitimi ve istihdamına katkı sunulması hedefleniyor.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ikinci katibi Toshifumi Endo, eğitim merkezinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, projenin "yerel projelere hibe programı" kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Programın, bölgesel ihtiyaçlara yönelik hızlı ve özenli şekilde destek sağlayabilmek adına Japonya Resmi Kalkınma Yardımı kapsamında oluşturulduğunu anlatan Endo, Türkiye'de 2000 yılından bu yana temel sağlık, kadın, eğitim gibi alanlara yönelik 46 projeye 4 milyon 200 bin dolar destek sağlandığını bildirdi.

Endo, Alaçam'daki merkezde kadınların deri ve el yapımı ürünler üretip pazarda satıp gelir elde edeceklerini kaydetti.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman da Japonya ile Türkiye'nin ilişkilerinin yıllar boyunca hep iyi olduğunu, Japonya'yı kardeş gibi gördüklerini vurgulayarak, proje için teşekkür etti.



Belediye Başkanı İlyas Acar ise Alaçamlı kadınlar adına Japonya'ya teşekkür ederek, iki ülke arasındaki dostluğunun ömür boyunca süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan merkez, daha sonra katılımcılarca gezildi.

Kaynak: AA