Alaçam'da "haftalık tematik denetim"
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Alaçam'da "haftalık tematik denetim"

08.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:59
Alaçam'da

Samsun'un Alaçam ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın "haftalık tematik denetimler" konulu ek denetim genelgesi kapsamında kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları başkanları tarafından denetimler yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın "haftalık tematik denetimler" konulu ek denetim genelgesi kapsamında kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları başkanları tarafından denetimler yapıldı.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ın da katıldığı denetimlerde ilçe genelinde şehirlerarası otobüs yazıhaneleri, Alaçam-Samsun-Bafra yazıhaneleri ve taksi duraklarında denetim yapıldı. Kaymakam Zaman, denetimler esnasında 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla otobüslerde yolculuk yapan bayanlara çiçek hediye ederek günlerini kutladı. Jandarma ekiplerince Sinop-Samsun karayolu üzeri Karlı mevkisinde devam eden denetimlere de katılarak güzergah üzerinde seyir yapan araçlarda maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında bilgiler verdi.

Denetimler esnasında toplu taşıma araçlarında yapılan korona virüs tedbirleri kapsamında 20 adet şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araç denetlendi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetime Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'a, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Şoförler Odası Başkanı Kurtbey Bozkurt, 8 Nolu S.S. Alaçam Bafra Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Salim Karataş eşlik etti. - SAMSUN

Alaçam'da 'haftalık tematik denetim'
Alaçam'da 'haftalık tematik denetim'
Alaçam'da 'haftalık tematik denetim'
Alaçam'da 'haftalık tematik denetim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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