Alaçam'da ev yangını
Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
16.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:30
Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Akbulut Mahallesi'nde Mehmet Ay'a ait tek katlı betonarme evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede bütün evi saran yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA