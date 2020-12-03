Alaçam'da Engelliler Günü
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Alaçam'da Engelliler Günü

03.12.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:13
Alaçam'da Engelliler Günü

Samsun'un Alaçam ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Alaçam Engelliler Derneği tarafından düzenlenen törende Dernek Başkan Yardımcı Cevdet Topal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla etkinlik son buldu.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Şube Müdürü Mehmet Fatih Öztürkçe, Alaçam Engelliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Alaçam'da Engelliler Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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