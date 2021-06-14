Alaçam'da Ayak Tenisi Semineri
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Alaçam'da Ayak Tenisi Semineri

Alaçam'da Ayak Tenisi Semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ayak Tenisi Semineri düzenlendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ayak Tenisi Semineri düzenlendi.

Samsun, Ordu, Sinop ve Kastamonu illerinden seminere katılan 80 kişiye federasyon temsilcileri Oğuz Özer, Selim Yücesoy ve İlker Sarıkaya tarafından hem teorik hem pratik dersler verildi. Ayak tenisi Samsun İl Temsilcisi ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Bozdemir, "Sertifika programına çok yoğun ilgi ile karşılaştık. Seminere katılan beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve ayak tenisini sevenlerin çok memnun kaldıkları bir seminer oldu. Sertifika programına gelen katılımcılara rozet, dosya, anahtarlık ve oyun kuralları kitapçığı verildi. Bundan sonraki dönemde ayak tenisi hakemlik ve antrenörlük kurslarına da Samsun olarak ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bundan sonra amacımız bu branşta gençleri yetiştirip Türk milli takımına sporcu kazandırmak olacaktır" dedi. - SAMSUN

Alaçam'da Ayak Tenisi Semineri
Alaçam'da Ayak Tenisi Semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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