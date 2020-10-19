Alaçam'da alkollü sürücülere geçit yok

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önüne geçebilmek için yaptıkları denetimlere tam gaz devam ediyor.

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önüne geçebilmek için yaptıkları denetimlere tam gaz devam ediyor.

Alaçam'ın önemli geçiş noktalarında alkol uygulaması yapan ekipler, özellikle alkollü sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerini aralıksız olarak sürdüren ekipler, Alaçam girişinde yapmış oldukları uygulamada 1 ehliyetsiz sürücüye ve 3 alkollü sürücüye cezai işlem uyguladı. Alkollü kişilerin direksiyon başına geçmemesini isteyen vatandaşlar da muhtemel trafik kazalarında yaşanabileceklere karşı uygulamaları destekliyor.

Alaçam Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser İsmail Kurt, güvenli ve huzurlu bir ilçe için denetimlerin sürdürüleceğini belirtirken özellikle sürücülerin hem kendi hem de karşı tarafın can güvenliği için alkollü araç kullanmamaları uyarısında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı