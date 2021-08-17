Alaçam'da afetzedeler için kampanya
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Alaçam'da afetzedeler için kampanya

Alaçam'da afetzedeler için kampanya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Yangın ve Sel Afet Yardım Kampanyası" başlatıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Yangın ve Sel Afet Yardım Kampanyası" başlatıldı.

Alaçam Kaymakam Fikret Zaman'ın başkanlığında "Yangın ve Sel Afet Yardım Kampanyası" koordinasyon toplantısı yapıldı. Meydana gelen yangın ve sel olayları sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesi ve yaraların sarılmasına katkıda bulunmak üzere başlatılan "Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası"na destek sağlamak için kurum amirleri ile toplantı yapıldı. Toplantıda STK'lar, iş adamları ve vatandaşlar tarafından yapacak yardımlar ile afetzedelerin ihtiyaçlarının doğru zamanda ve doğru miktarda karşılanması ve yardımların afetzedelere ulaşması görüşüldü.

Kaymakam Zaman yaptığı değerlendirmede, "Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilgili bakanlıklarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla tüm imkanlarını afet bölgeleri için seferber etti. Devletimizin afet bölgelerinde yürüttüğü gayretli çalışmalara biz de Alaçam olarak ilgili kurumlarımız, STK'larımız ve gönüllü vatandaşlarımızla destek sağlayacağız. Şimdi de yaraların hızla zamanında ve ihtiyaçlar doğrultusunda etkin şekilde sarılabilmesi için en üst seviyede nakdi yardımları yaparak insani ve vicdani sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu vesileyle Alaçamlı hemşehrilerimin, sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine ve yaraların en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'na birlik ve beraberlik içerisinde yoğun bir şekilde katılım sağlamalarını bekliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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