Alaçam'da 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Alaçam'da 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

03.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:49
Alaçam'da 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Güvenli Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan kimlik sorgulamasında, "kullanılmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B.(31) isimli şahsın yakalandı.

T.B., Alaçam Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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