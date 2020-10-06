Alaçam'da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
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Alaçam'da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

06.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 06.10.2020 20:23
Alaçam'da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yukarı Akgüney Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın evinde ve bahçesinde dedektör köpeği Ozon ile yapılan aramada 4 bin 100 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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