Alaçam'da 10 Kasım töreni
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Alaçam'da 10 Kasım töreni

10.11.2020 10:48 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:53
Alaçam'da 10 Kasım töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Alaçam'da da törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Alaçam'da da törenle anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Fikret Zaman ve Belediye Başkanı İlyas Acar'ın çelenk koymasıyla başlayan törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okuldu.

Törene ayrıca, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, daire amirleri, kamu kurum kuruluş yetkilileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Alaçam'da 10 Kasım töreni
Alaçam'da 10 Kasım töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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