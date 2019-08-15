Alaçam'da 1. Tarım Fuarı ilgi gördü

15.08.2019 00:24

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 1. Tarım Fuarı ve Yağlı Pehlivan Güreşleri bölge halkı tarafından büyük ilgi gördü.

Geyikkoşan mevkisinde yöresel ürünlerin sergilendiği Tarım Fuarı'nda yapılan çeşitli yarışmalar etkinliğe renk kattı. En güzel çeltik yarışmasında Doyran Mahallesi'nden Hüseyin Sönmez, en güzel buzağı yarışmasında Etyemez Mahallesi'nden Ahmet Türk, en güzel koç yarışmasında Bayram Çelebi, kadınlarda en çabuk tütün dizmede Zehra Sezgin, erkeklerde en çabuk tütün dizmede İrfan Kaya ve dün yapılan denizde defne toplama yarışmalarında birinci olan Sinan Doğan protokol tarafından ödüllendirildi.

Etkinliği düzenleyen Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, "Bu sene ziraat odası ve muhtarlar derneği olarak ortaklaşa tarım festivali yapmayı düşündük. Biz sadece yöresel ürünler ve tarım festivali altında yapacaktık. Hıdırellez şenlikleri ramazan ayına rastlaması nedeniyle 3 yıl güreşler ertelendi. Alaçam halkı da güreşe çok duyarlı bunun yanına güreş de katalım biraz daha faaliyetimiz geniş olsun istedik. Bu sene birincisi başlıyor, inşallah bundan sonraki senelerde, belki bu sene eksiklerimiz vardır ama ilerleyen senelerde bu eksiklerimizi tamamlayarak devam edeceğiz. Bizden sonrakiler de devam ettirir. Alaçam'a has ürünlerimiz var bizim. Malum kuzu eti, koyun peyniri, Alaçam çileği, Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda el arabasıyla çilek satıyorlar, Alaçam çileği diye. Alaçam çileğinin aroması çok farklı . Bu tür ürünlerimizi tanıtmış oluruz. Tarımsal ürünlerimiz var. Çeltiğimiz var. Belli bölgelerde tütün yapılıyor. Kırsal alanda hayvancılık yapılıyor. Aynı zamanda belli bölgelerimiz de defne yaprağı yapılıyor. İnşallah bu etkinliğimiz daha güzel bir şekilde devam eder" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA