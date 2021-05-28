Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede (2)

Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

İKİSİ TUTUKLANDIBURSA'da, trafikte karşılaştığı alacaklısı Mirali Göreşci'yi (31) tabancayla başından vurarak, ağır yaralayan Mehmet Bayram (38) ile yanında bulunan Barış Satır, K.T ve E.Y. gözaltına alındı.

İKİSİ TUTUKLANDI

BURSA'da, trafikte karşılaştığı alacaklısı Mirali Göreşci'yi (31) tabancayla başından vurarak, ağır yaralayan Mehmet Bayram (38) ile yanında bulunan Barış Satır, K.T ve E.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mehmet Bayram ve Barış Satır çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.T. ve E.Y. serbest bırakıldı.

Muammer İRTEM/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Antony Blinken Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 20:37:53. #1.11#

title