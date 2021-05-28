Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede
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Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede

Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da, trafikte karşılaştığı alacaklısı Mirali Göreşci'yi (31) tabancayla başından vurarak, ağır yaralayan Mehmet B. (38) ile yanında bulunan 1'i kadın 3 arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı.

BURSA'da, trafikte karşılaştığı alacaklısı Mirali Göreşci'yi (31) tabancayla başından vurarak, ağır yaralayan Mehmet B. (38) ile yanında bulunan 1'i kadın 3 arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı. Emniyette suçunu itiraf eden Mehmet B. ile 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

Olay, çarşamba günü, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mirali Göreşci, 16 Z 3189 plakalı hafif ticari araçla İzmir Yolu Caddesi'nde dönüş yapmak için yavaşladığı sırada, kendisine borcu olan Mehmet B.'nin de 16 NZJ 23 plakalı otomobiliyle trafikte olduğunu fark etti. Aracıyla Mehmet B.'nin önüne geçip, dışarı çıkan Göreşci, parasını istedi. Trafikte tartışma başlarken Mehmet B., aracında taşıdığı tabancayla Göreşci'ye ateş etti. Başından vurulan Göreşci, ağır yaralanırken, Mehmet B. de 1'i kadın 3 arkadaşının bulunduğu araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Göreşci, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktorlar, Göreşci'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mehmet B. ve 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Mehmet B., emniyetteki ifadesinde, "Mirali Göreşci, yolda önümü kesti. Parasını istedi. Tartıştık. Sinirlenip, kendisini vurdum" dedi.

Sorguları tamamlanan Mehmet B. ile 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede
Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede
Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede
Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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