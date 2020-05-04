Alacaklısını tehdit ettiği iddia edilen İngiliz Bakan istifa etti
04.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:00
İngiltere'nin Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns, babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiğinin belirtilmesinin ardından istifasını açıkladı.
İngiltere'nin Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns, babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiğinin belirtilmesinin ardından istifasını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com