Alacaklılarla görüşmek için araca bindi, ayağından vurulup caddeye atıldı
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Alacaklılarla görüşmek için araca bindi, ayağından vurulup caddeye atıldı

Diyarbakır'da, ağabeyinin alacaklılarıyla konuşmak için araca binen bir kişi, ayağından silahla vurulduktan sonra seyir halindeki araçtan yola atıldı.

15.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:33
Alacaklılarla görüşmek için araca bindi, ayağından vurulup caddeye atıldı

'da, ağabeyinin alacaklılarıyla konuşmak için araca binen bir kişi, ayağından silahla vurulduktan sonra seyir halindeki araçtan yola atıldı.


Olay, tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Basri S., ağabeyinin alacaklılarıyla konuşmak için araca bindi. Hareket halinde olan araçta çıkan tartışmanın ardından alacaklılardan biri, belindeki silahı çıkarıp Basri S.'nin ayağına sıktı. Olayın ardından Basri S., seyir halindeki araçtan yola atıldı. Yardım seslerini duyan vatandaşların vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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