Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
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Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı

06.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:10
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı

BURSA'da Nazif M., (41) borcunu istemek için evine gelen 3 kişiye, pencereden pompalı tüfek doğrulttu.

BURSA'da Nazif M., (41) borcunu istemek için evine gelen 3 kişiye, pencereden pompalı tüfek doğrulttu. Alacaklılar kaçarken, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kilitli kapıyı koçbaşıyla kırıp girdikleri evde Nazif M. ile arkadaşı Ertan N.'yi gözaltına aldı.

Olay, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 5. Şahin Sokak'ta meydana geldi. Nazif M.'nin evine alacakları olduğunu iddia eden kimliği belirsiz 3 kişi, geldi. Nazif M. ise, evinin önünde gördüğü alacaklılarına, pencereden pompalı tüfek doğrulttu. 3 kişi, kaçtı.  

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Nazif M., polise kapıyı açmadı. Bir saat süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca polisler, eve kapıyı koçbaşıyla kırarak, girdi. Nazif M. ve beraberindeki arkadaşı Ertan N. yakalanarak, gözaltına alındı.Pompalı tüfek ile çok sayıda fişeğe el koyan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı
Evine gelen alacaklılarını silahla tehdit etti, kapısı koçbaşıyla kırılan evde gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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