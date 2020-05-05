Alacaklı olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurdu (2)
05.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:02
TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, borç yüzünden tartıştığı Muzaffer Bacalı'yı (44) pompalı tüfekle vurarak ağırlayan Serdal Yanar'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, borç yüzünden tartıştığı Muzaffer Bacalı'yı (44) pompalı tüfekle vurarak ağırlayan Serdal Yanar'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından Yanar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA