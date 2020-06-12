Alacaklı olduğu kişinin kapısına tabancayla gitti, gözaltına alındı
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Alacaklı olduğu kişinin kapısına tabancayla gitti, gözaltına alındı

Alacaklı olduğu kişinin kapısına tabancayla gitti, gözaltına alındı DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre alacaklı olduğu kişinin kapısına tabancayla gitti.

Alacaklı olduğu kişinin kapısına tabancayla gitti, gözaltına alındı
12.06.2020 00:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:50


Alacaklı olduğu kişinin kapısına tabancayla gitti, gözaltına alındı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre alacaklı olduğu kişinin kapısına tabancayla gitti. Borçlu kişinin ihbarı üzerine gelen polis, 2'sini de gözaltına aldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, Kurt İsmail Paşa 2'nci Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında oturan iddiaya göre alacaklı olduğu kişinin dairesine gelip, tabancayla kapıya dayandı. Borçlu kişi kapıyı açmayıp, polisi aradı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, alacaklı ve borçluyu gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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