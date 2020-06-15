Alacakları için adam kaçıran 3 kişi tutuklandı
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Alacakları için adam kaçıran 3 kişi tutuklandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi kaçırmaktan gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Alacakları için adam kaçıran 3 kişi tutuklandı
15.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:13

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi kaçırmaktan gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyağaç ilçesinde Mehmet D., Tahir D. ve Mehmet D., alacaklı oldukları A.G. ile tartıştılar. Tartışmanın ardından 3 şahıs, darp ettikleri A.G.'yi zorla araca bindirerek kaçırdı. Olayı gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Beyağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Denizli'den Muğla'ya giriş yapabileceğini değerlendirerek durumu Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Muğla-Denizli sınırında konuşlu Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gazeller Karakol Komutanlığı ekipleri, plakası belirlenen aracı durdurarak 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Karakol ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şahıs, işlemlerinin ardından bugün Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler Mehmet D., Tahir D. ve Mehmet D., savcılık tarafından tutuklanma talebi ile sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçırılan A.G. isimli vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu ve jandarma ekipleri tarafından yetkililere teslim edildiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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