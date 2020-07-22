Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 yaralı Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 yaralı Adana'da bir kişi, tartıştığı alacaklısı tarafından pompalı tüfekle vuruldu Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 yaralı Adana'da bir kişi, tartıştığı alacaklısı tarafından pompalı tüfekle vuruldu ADANA - Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi 29011 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, H.G. alacağı olan A.K.'nin evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sonrası H.G, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek A.K'yi yaraladı. Sırtından yaralanan A.K., sokağa çıkıp yardım istedi. Yaralı adam, olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmanın başlatıldığı bildirildi. Kaynak: İHA