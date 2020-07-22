Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 yaralı Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı.

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi 29011 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, H.G. alacağı olan A.K.'nın evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sonrası H.G., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek A.K.'yı yaraladı. Sırtından yaralanan A.K. sokağa çıkıp yardım istedi. Yaralı adam, olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA